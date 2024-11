Genoa, via Gilardino: arriva Vieira. “Quel Napoli di Sarri mi stregò”

L’ex centrocampista francese prende il posto dell’allenatore italiano. Di Marzio conferma: “Accordo raggiunto”.

Il Genoa volta pagina: Alberto Gilardino non è più l’allenatore della squadra ligure. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club rossoblù ha già individuato il sostituto in Patrick Vieira.

L’ex centrocampista della Juventus e dell’Arsenal torna così in Italia da allenatore, dopo le esperienze in panchina con New York City, Nizza e Crystal Palace. Un nome che in passato aveva già mostrato interesse per il calcio italiano, come dimostra la sua visita a Castel Volturno durante l’era Sarri.

Proprio in quell’occasione, il tecnico francese espresse parole di grande apprezzamento per il Napoli: “Che bella società”, commentò all’epoca. “Sono contento di aver potuto ammirare da vicino il loro modo di giocare e di allenarsi. A Napoli si fa spesso un bel calcio, è tra le squadre che sanno esprimersi meglio non soltanto in Italia, ma in tutta Europa. Si vede che dietro c’è un gran lavoro”.

Vieira si soffermò in particolare sulla tattica azzurra: “Ho osservato gli schemi difensivi e ora capisco meglio perché giochino così bene. I dettagli sono molto importanti e a Napoli sanno come curarli”. Parole di elogio anche per il presidente De Laurentiis: “Sta facendo un lavoro bellissimo, il suo Napoli cresce ogni anno ed è sempre più vicino ai massimi livelli. La forza della società è rispecchiata dalla sua squadra. Questo Napoli è un punto di riferimento importante del calcio moderno”.