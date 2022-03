Esposito: “Napoli su Origi. Troppe stupidaggini su Fabian, vi dico tutto”

Calciomercato Napoli, con Giuntoli che segue Origi in scadenza con il Liverpool, può essere questo il colpo dell’estate.

A parlare del mercato del Napoli c’è Paolo Esposito che ad Area Napoli dice: “La società azzurra potrebbe prendere il duttile attaccante Origi, 26 anni, in scadenza tra 3 mesi col Liverpool. Sarebbe un buon affare prenderlo a parametro zero. Credo che si potrebbe trovare l’accordo per un quadriennale a 3 milioni annui. È attaccante veloce, nonostante sia possente fisicamente, abile anche nel gioco aereo (1,85 la statura), ama partire dalla sinistra. A campo aperto crea tante preoccupazioni agli avversari. Da prendere anche per la giovane età“. A questo punto ci si chiede se le notizie di un Napoli interessato ad Origi, siano da attribuire ad un possibile addio di Osimhen a fine stagione. Il nigeriano piace moltissimo proprio in Premier League.

Ma Paolo Esposito fa il punto anche su un’altra possibile cessione, quella di Fabian Ruiz: “Non è detto che vada via. Con l’accesso del Napoli in Champions League, può accadere tutto e il contrario di tutto. Fino a questo momento ho sentito molte stupidaggini su Fabian Ruiz. Aurelio De Laurentiis lo vuole tenere. L’iberico non ha ancora 26 anni ed è nel pieno della maturità psicofisica e con ancora ampi margini di miglioramento. Probabile che anche a lui sarà fatta un’offerta tra aprile e maggio. Possibile che gli venga raddoppiato lo stipendio a 3 milioni netti annui, con in giù dei bonus non difficili da raggiungere. So che Fabian sta divinamente a Napoli, così come la sua compagna che ha definito più volte la città più bella al mondo. Penso sia solo una questione di quattrini, insomma, e non solo di qualche avances di club iberici o anglosassoni Consigliai Aurelio De Laurentiis di riconfermarlo in azzurro per i prossimi 4 anni. Speriamo che lo faccia. Sarebbe il miglior “acquisto” per la Ssc Napoli“.

Mentre sul duello Ospina-Meret, Esposito dice: “Ospina ha 34 anni. Portiere che para il parabile e non sempre. Oltre la papera di Cagliari, per me, poteva parare anche il tiro del biancoceleste Pedro, domenica scorsa all’Olimpico di Roma. Non ha messo la necessaria forza nel braccio e nella mano“. Poi su Meret aggiunge: “So che Meret è il pupillo di Aurelio De Laurentiis e so che tra non molto potrebbe essere fissato l’incontro con l’agente Pastorello, probabilmente intorno a Pasqua. Inoltre non vedo tanti portieri da Napoli sul mercato“.