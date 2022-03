Incocciati: “Vi dico come finirà Napoli-Milan”

Beppe Incocciati parla della sfida scudetto Napoli-Milan, l’ex attaccante ha vestito entrambe le maglie ed ora si sbilancia sulla favorita del match. “La squadra favorita a mio avviso è il Napoli. Giocando in casa e conoscendo l’entusiasmo del pubblico, la spinta ci sarà. Detto questo, ci vorrà una grande prestazione comunque, perché serve soprattutto quello. Il Milan non è brillante però non mi fiderei più di tanto“.

Poi aggiunge: “La squadra di Pioli è abituata a risollevarsi, sa cosa vuole ed ha elementi che possono determinare la partita. Prevedo una sfida avvincente, tutta da vedere. In base a quello che accadrà al Maradona, l’Inter può essere agevolata. Aneddoti? La mia storia è legata a queste due. Il primo gol fatto in Serie A l’ho fatto al Napoli quando ero al Milan. Il primo gol al Napoli fu con il Milan nel 1991. C’è sempre qualche legame particolare“.

Intanto per Napoli-Milan i due allenatori preparano lo scacchiere tattico, considerando anche i recuperi e le assenze. I rossoneri potrebbero avere Ibrahimovic, ma perdono Romagnoli. Nel Napoli saranno convocati di sia Lozano che Anguissa, ma andranno in panchina.