Napoli su Origi del Liverpool: contatti frequenti, si libera a zero. Cifre e dettagli

Il Napoli pensa a Divock Origi. Il belga lascerà la Premier League a luglio e vorrebbe confrontarsi con un campionato diverso.

Divock Origi nel mirino del Napoli. L’attaccante belga svincolato di ‘lusso’ del mercato di luglio è in scadenza di contratto con il Liverpool e vuole una nuova esperienza, con l’Italia come una delle possibili destinazioni. L’ingaggio, intorno ai 4,5 lordi a stagione, è abbordabile soprattutto arrivando dall’estero e con il decreto crescita.

Secondo quanto riportato da TMW, Ci sarebbero contatti in corso tra gli agenti di Origi e il Napoli.

IL NAPOLI TRATTA ORIGI

“Nelle scorse settimane gli azzurri hanno avuto più contatti con gli agenti del giocatore, anche perché c’è sempre una questione Osimhen – in caso di offerta faraonica non è incedibile, anzi – ma in generale Origi potrebbe essere il sostituto perfetto, capace eventualmente di giocarci insieme per le caratteristiche che ben si completano.

La richiesta attuale supera i 3 milioni per l’ingaggio e nella prossima politica stipendi del Napoli – che ritornerà quella dei tempi di Lavezzi e Cavani, con un solo giocatore che può essere considerato come quello franchigia – può essere un problema, visti anche i contatti per il rinnovo di Mertens. La situazione può avere un’accelerata anche inattesa, da un momento all’altro.

Origi, oltre al Napoli, piace anche all’Atalanta. Già nell’estate scorsa c’era stato un contatto – quando l’Inter sembrava interessata a Zapata – per arrivare al cartellino dell’attaccante del Liverpool. Per Gasperini è un profilo giusto per rinnovare un attacco che nella prossima estate vedrà una possibile rivoluzione: Muriel, pur con buoni rapporti con l’ambiente, voleva giocare di più e non ha dimostrato molto in questa stagione. Anche qui il problema potrebbe essere l’ingaggio, ma bisognerà capire l’impatto di Stephen Pagliuca con l’ambiente”.