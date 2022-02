Il mondo crypto e il turismo: tutte le opportunità

Le criptovalute stanno entrando nel mondo del turismo, con ramificazioni che sono tutte da scoprire.

Blockchain nel turismo: quali sono le nuove opportunità?

È ora di sfatare un mito: le criptovalute non sono solo per nerd e per chi vuole investire nelle monete digitali. Sempre di più, il mondo crypto entra in nuove industrie e nuovi settori. Non si tratta solo di finanza ed economia. Le criptovalute stanno entrando nell’universo dell’arte (con gli NFT), dello sport e del cinema. Stanno anche entrando nel mondo dei pagamenti online e dell’e-commerce.

Ora, le monete digitali stanno debuttando nell’industria del turismo e chi vuole comprare Dogecoin e altre valute ha sempre più opportunità. Sono occasioni nuove, quasi neonati che tastano il terreno per vedere se è fertile. Per ora, stanno gattonando per prendere il volo, anche con nuove startup di trading di criptovalute.

Basta conoscere i prezzi o numeri come il valore Dogecoin per non perdere nessuna opportunità. Dai pagamenti di viaggi e prenotazioni fino alla sicurezza della tecnologia blockchain, le criptovalute sono la nuova frontiera del turismo. Ecco alcuni esempi per chi vuole comprare Bitcoin o investire in criptovalute in generale.

Ariva World

Questa startup è nata nel settembre del 2021. Il suo scopo è di fornire un network di viaggi e turismo grazie a servizi dedicati. La nuova piattaforma compete con quelle tradizionali e offre un sistema di premi semplice ed efficiente. Tutto anche grazie alla sua moneta digitale, 100% originale e firmata Ariva World. La criptovaluta è ARN e gli utenti possono usarla per pagare prodotti e servizi del sito. I viaggiatori non sono solo consumatori, ma guadagnano anche criptovalute attraverso le loro prenotazioni. Per ora, ARN ha una fornitura di $100 miliardi e in circolazione ce ne sono $50 miliardi.

“Questo sistema assicura la sicurezza degli utenti quando pagano con il loro e-wallet,” ha scritto Ariva World nel suo sito, “e gli utenti non devono preoccuparsi di perdere i dati delle loro carte di credito o di possibili frodi. Ariva elimina il bisogno di portare la loro carta in giro per il mondo.”

Viaggiare nel lusso

Il turismo di lusso è un mercato in crescita e pieno di occasioni. L’ultima di questa è la blockchain. Chi fa trading di criptovalute cerca servizi e prodotti che può comprare con le monete digitali. Ma non si tratta solo di pagamenti. Infatti, molte destinazioni famose possono diventare gettoni digitali (NFT) collezionabili. Un esempio è la piattaforma LynKey, una catena di resort di lusso che usa la blockchain e l’intelligenza artificiale. Recentemente, l’azienda ha annunciato i suoi progetti di NFT per il turismo, un investimento di circa $8 miliardi.

Il fondatore della piattaforma e organizzazione Chainsense, Raj Kapoor, prevede che con la crescita della blockchain crescerà anche l’interesse per il turismo di lusso. Così, i viaggiatori del mondo possono usufruire di soluzioni in località turistiche di lusso.

Novità dalla Thailandia e dalle crociere

L’autorità del turismo tailandese sta pianificando di permettere agli investitori di criptovalute di usare le monete digitali con meno tasse per invogliare a viaggiare in Thailandia. Mentre questo piano è ancora agli albori, compagnie di crociera supportate dal settore turistico di CoinsBank ha organizzato viaggi nel 2019. L’ultima crociera lanciata dalla piattaforma di blockchain è salpata a giugno 2019, partendo da Barcellona per arrivare a Roma.

Sempre su una nave da crociera della flotta di Royal Caribbean Oasis of the Seas è avvenuta la conferenza globale del turismo che ha fatto sosta in Palma de Mallorca, Marsiglia e La Spezia.

Il turismo medico

La gente viaggia non solo per selfie alle Maldive o per vedere la Monna Lisa al Louvre. La gente viaggia anche per ragioni mediche e di salute. Il turismo medico è un’industria piena di risorse che sta considerando il tuffo nella blockchain e nelle criptovalute.

“La sicurezza e la protezione della blockchain ha il potenziale di fornire un accesso superiore al settore sanitario,” ha detto Peter Sasaki, un rappresentante dell’azienda CGS Associates, “non si tratta solo del prezzo e del potenziale delle monete digitali. Si tratta più della sicurezza che la blockchain fornisce.”

Proprio per questo senso di sicurezza, sempre più destinazioni di turismo medico accettano pagamenti digitali, per cui in molti decidono di comprare Bitcoin o comprare Dogecoin. Dall’Europa fino al Canada, come il centro medico di Columbus in Georgia (USA) che accetta BTC dal settembre 2017. Un altro beneficio della relazione tra il mondo crypto e il turismo medico è che le criptovalute riducono il prezzo della sanità eliminando i tassi di cambio di valute tra paesi diversi.

Questi sono solo alcuni esempi di come la blockchain e le monete digitali stiano rivoluzionando il mondo del turismo, dai viaggi in persona fino a quelli virtuali. Infatti, piattaforme come Expedia e CheapAir accettano già prenotazioni con le criptovalute. E questo è solo l’inizio.