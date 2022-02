Cagliari-Napoli: canale tv, dove vederla in streaming

Il Napoli sfida il Cagliari nella 26a giornata di Serie A. Gli azzurri devono battere i sardi per raggiungere il Milan al primo posto in classifica. Grande occasione per la squadra di Spalletti di guadagnare punti anche sulle altre pretendenti alla Champions League, dato che la Juventus ha pareggiato col Torino e l’Atalanta è stata sconfitta dalla Fiorentina.

La sfida tra Cagliari e Napoli si gioca oggi 21 febbraio alle ore 19.00 alla Unipol Arena. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, anche se per obiettivi diversi.

Cagliari-Napoli: dove vederla in tv

Cagliari-Napoli viene trasmessa in esclusiva da Dazn. Come sempre la diretta sarà avviata mezz’ora prima del calcio d’inizio e sarà aperta a tutti gli abbonanti. Il canale tv Dazn Channel trasmetterà la partita del Napoli che sfida il Cagliari, visible anche in streaming attraverso pc, smartphone. Ma il match potrà essere seguito anche da chi possiede dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast, ma anche con Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5, e TimVision Box. La partita tra il Cagliari e il Napoli non sarà visibile invece su Sky.

La telecronaca di Cagliari-Napoli sarà affidata Edoardo Testoni con Marco Parolo al commento.

Le probabili formazioni

Il Napoli gioca con il Cagliari con cinque indisponibili: Insigne, Politano, Lozano, Anguissa e Lobotka. Dalle ultime notizie anche Fabian Ruiz siederà in panchina. Possibile un cambio di modulo con Mario Rui a centrocampo.

Anche Mazzarri ha qualche infortunato: Walukiewicz, Nandez, Rog, Strootman e Ceter non prenderanno parte al match.

Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Ounas, Mertens, Petagna.