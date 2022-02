Napoli, emergenza infortuni: Spalletti cambia modulo, Petagna in attacco

Il Napoli gioca con il Cagliari con cinque indisponibili, Fabian Ruiz si siederà in panchina, quindi un altro titolare assente dal primo minuto. In pratica lo spagnolo può essere considerato quasi al pari di un indisponibile. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata, ma difficilmente potrà recuperare per giocare titolare col Cagliari. Fabian soffre di pubalgia ed ha stretto già i denti per la convocazione, molto probabilmente se ci fossero stati Lobotka e Anguissa sarebbe stato lasciato a casa. Ma alla lista degli indisponibili si aggiungono anche Insigne, Lozano e Politano. Spalletti non si lamenta, è convinto che il suo Napoli possa fare comunque bene, ma rinunciare a sei calciatori di questo calibro non è poco. Basti pensare all’Inter che ha sofferto per l’assenza del solo Brozovic, perdendo con il Sassuolo. Il cambio di modulo per Spalletti è una delle mosse di Cagliari-Napoli, un modo per far fronte all’emergenza.

Napoli: a Cagliari con il 3-4-2-1

Da verificare ci sono anche le condizioni di Osimhen che venerdì non si è allenato con la squadra. Il nigeriano sta bene, ma molto probabilmente andrà in panchina, anche perché giovedì si gioca di nuovo col Barcellona in Europa League.

Ed allora Spalletti nel match tra Cagliari e Napoli vara un nuovo modulo, il 3-4-2-1. Ospina sarà il portiere, con Juan Jesus, Koulibaly e Rrahmani centrali di difesa. A centrocampo la vera rivoluzione con Di Lorenzo e Mario Rui esterni e Zielinski e Demme al centro, scelte praticamente obbligate. In attacco ci sono Mertens ed Elmas a dare supporto a Petagna. Secondo le ultime notizie sarà l’ex Spal a giocare titolare, in modo da far recuperare Osimhen, che è comunque pronto ad entrare in capo qualora ce ne fosse bisogno.