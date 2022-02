Canale 21 – Napoli: si ferma pure Fabian Ruiz, le novità

Ancora infortuni in casa Napoli, con Fabian Ruiz che può saltare la sfida col Cagliari. Il centrocampista è stato regolarmente convocato, ma secondo le notizie fornite dalla redazione di Canale 21 durante Campania Sport, Fabian Ruiz non giocherà titolare. Una misura precauzionale ma necessaria, perché il giocatore soffre di pubalgia e già venerdì non si è allenato con la squadra. A questo punto l’emergenza infortuni per Spalletti diventa ancora più pressante. Perché se Fabian si siede in panchina, allora ci sarà un solo centrocampista centrale a disposizione del tecnico azzurro.

Formazione Napoli

I sicuri assenti del Napoli per la sfida con Cagliari sono cinque: Lobotka, Anguissa, Lozano, Politano e Insigne. L’emergenza in casa azzurra è totale. Eppure una vittoria a Cagliari porterebbe il Napoli al primo posto in classifica. Spalletti studia soluzioni alternative per la sfida con il Cagliari. Una delle quali porta ad una difesa a tre con Zielinski e Demme a centrocampo e con Di Lorenzo e Mario Rui esterni. Questo permetterebbe l’inserimento di tre attaccanti. Altra soluzione, senza cambiare modulo, sarebbe portare Elmas in mediana con Zielinski esterno a sinistra, Mertens dietro la punte e Ounas a destra. In questo modo la squadra sarebbe estremamente offensiva. Decisioni che dovrà prendere Spalletti, che pensa pure a Petagna titolare, anche perché Osimhen non è al meglio delle condizioni fisiche.