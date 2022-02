E cosa dovrebbe fare Spalletti?

La corsa scudetto in Serie A si infiamma. Il pareggio del Milan con la Salernitana, la sconfitta dell’Inter con il Sassuolo, lasciano tutto aperto. Il Napoli può approfittarne con il Cagliari, partita difficilissima sotto tutti i punti di vista. Non è un caso che Spalletti abbia chiesto lo stesso impegno messo con il Barcellona. Le insidie sono tante, a cominciare dall’ex Mazzarri, in grado di dare anima e identità ai sardi. Poi ci sono gli infortunati, immancabili. A Cagliari non ci saranno Insigne, Lobotka, Politano, Lozano e Anguissa. In pratica cinque titolari o quasi. E questo non è nemmeno il periodo più nero per Spalletti, basti pensare al mese di dicembre, quando si faticava a trovare anche chi dovesse sedere in panchina.

Inter, sconfitta senza Brozovic

La sconfitta dei nerazzurri ha fatto molto male a Simone Inzaghi. Al tecnico dell’Inter viene data l’attenuante di non aver potuto schierare Brozovic squalificato. Insomma pare che l’assenza di un solo giocatore abbia fatto saltare il banco in casa Inter. A questo punto Spalletti dovrebbe essere santificato, dato che è riuscito a tenere in piedi la barca, nonostante gli indisponibili e la Coppa d’Africa che si è portato via per un mese un calciatore del calibro di Koulibaly.