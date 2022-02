Milan e Inter steccano: arriva il commento di Chiariello sul Napoli

La corsa scudetto in Serie A è sempre più avvincente. Nell’ultima giornata di Serie A si sono fermate l’Inter ed il Milan. I nerazzurri hanno perso in casa col Sassuolo, i rossoneri hanno pareggiato con la Salernitana. Per la corsa Champions si è fermata anche la Juventus, pareggio col Torino, ma anche l’Atalanta, che ha perso con la Fiorentina. Ora tocca al Napoli dare un colpo vincente.

Parte seconda.. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 20, 2022

Gli azzurri devono giocare contro il Cagliari allo Unipol Arena. Partita tutt’altro che semplice, dato che la cura Mazzarri sta funzionando. Inoltre Spalletti ha tante assenze. Out anche Insigne, tanto che si pensa di portare Mario Rui a centrocampo. La vittoria resta alla portata del Napoli. Ecco perché Umberto Chiariello, dopo la sconfitta dell’Inter, ha scritto: “E mo facite l’uommene.

Parte seconda..”. Il Napoli con una vittoria può agganciare il Milan al primo posto in classifica. Insomma una grande occasione per mettere la freccia e scavalcare anche l’Inter, che ha una partita ancora da recuperare.