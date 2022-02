Gol annullato Atalanta: Gasperini espulso e insultato

Fiorentina-Atalanta termina 1-0 ma con tantissime polemiche per il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer. Gian Piero Gasperini ha protestato tantissimo per la rete annullata all’Atalanta ed è stato immediatamente espulso dall’arbitro Doveri. Un vero e proprio mistero il motivo per cui sia stato annullato il gol di Malinovskyi. Il Var ha segnato il fuorigioco di Hateboer ma guardando le immagini e tracciando le linee si vede che il giocatore dell’Atalanta è in posizione regolare. L’unica parte del corpo in fuorigioco è il braccio, ma non può essere considerato irregolare, perché con quella parte non si può colpire il pallone.

Perché è stato segnato fuorigioco ad Hateboer?

Una spiegazione del perché sia stato annullato il gol dell’Atalanta con la Fiorentina, la dà Maurizio Pistocchi che scrive: “In relazione al gol annullato all’Atalanta in Fio-Ata, premesso che la mia impressione è che la posizione di Hateboer sia al limite, è evidente che sia stato giudicato attivo per questo minimo contatto con Biraghi, a mio modo di vedere involontario (il viola gli taglia la strada)“. L’episodio ha fatto andare su tutte le furie Gasperini che è stato anche espulso, poi insultato dai tifosi del Franchi che non hanno grande simpatia per il tecnico dei bergamaschi.