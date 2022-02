Cagliari-Napoli le ultime sulla formazione: C’è Mario Rui a centrocampo.

Il Cagliari sfida in casa il Napoli nel posticipo del lunedì della 26ª giornata di Serie A. Problemi di formazione per Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti sfida in trasferta il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri nel posticipo del lunedì della 26ª giornata di Serie A. I partenopei sono terzi in classifica con 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, mentre i sardi si trovano al terzultimo posto a pari merito con il Venezia a quota 21, con un cammino di 4 successi, 9 pareggi e 12 k.o.

Alla Unipol Domus si affrontano 2 delle tre migliori squadre assieme alla Juventus nell’anno solare 2022: 4 vittorie e 2 pareggi per i partenopei, primi per rendimento, 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per gli isolani, finora terzi.

Se i sardi sono la squadra di Serie A che ha preso più goal sugli sviluppi di calcio piazzato (20), i campani sono la seconda alle spalle dell’Inter (18) che ne ha messi a segno di più su calcio da fermo. I rossoblù vengono da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 partite giocate, mentre gli azzurri hanno rimediato 3 successi e un pareggio nelle ultime 4 gare.

João Pedro è il bomber del Cagliari con 10 goal all’attivo, mentre Dries Mertens è il miglior realizzatore del Napoli con 7 reti segnate. Il belga ha nei rossoblù la seconda vittima preferita in Serie A dopo il Bologna, con un bilancio di 10 goal fatti contro i sardi.

Con questi ultimi gioca anche Leonardo Pavoletti, grande ex della sfida assieme a Mazzarri, avendo collezionato 6 presenze senza goal con gli azzurri da gennaio a maggio 2017.

CAGLIARI-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Giuanluca Di Marzio, esperto di calciomercato delle reti SKY, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla formazione partenopea:

Luciano Spalletti punterà su David Ospina tra i pali. La difesa sarà composta da Giovanni Di Lorenzo e Juan Jesus sulle fasce, mentre la coppia centrale sarà composta da Kalidou Koulibaly e Amir Rrahmani. Uomini contati anche in mezzo al campo: per questo motivo, Luciano Spalletti ha provato Mario Rui in mediana, che dovrebbe affiancare Diego Demme.

I CONVOCATI DI SPALLETTI

Ecco i convocati azzurri: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna.

Insigne resta a Napoli a causa di un affaticamento muscolare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Napoli su sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.