Napoli: infortunio Insigne, fuori col Cagliari. Emergenza Spalletti

Lorenzo Insigne non giocherà la sfida con il Cagliari e si allunga la lista degli indisponibili per Luciano Spalletti. A questo punto l’emergenza diventa sempre più evidente, dato che mancheranno ben tre giocatori nel reparto offensivo. Inoltre a centrocampo sono assenti anche Anguissa e Lobotka. Un vero problema per il tecnico del Napoli che deve provare a vincere il match con il Cagliari, per sfruttare il pareggio tra Salernitana e Milan e tenere il passo per lo scudetto e consolidare la zona Champions League dopo la sconfitta dell’Atalanta con la Fiorentina. Il report ufficiale del Napoli fa sapere che “Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina“.

Insigne: chi lo sostituisce

Gli uomini in attacco per Spalletti sono contati. Con Lozano e Politano fuori per infortunio, il tecnico aveva già il dubbio di chi far giocare sulla destra, ma ora le scelte sono praticamente obbligate. Come esterno d’attacco resta solo Ounas, quindi a questo punto si profila un ingresso dal primo minuto dell’esterno algerino sulla fascia destra, mentre sull’altro versante del campo ci andrà Elmas, con Zielinski sempre trequartista e Mertens in attacco. Al momento il belga è avvantaggiato su Osimhen che oggi si è allenato regolarmente.

Ounas ed Elmas titolari sono le soluzioni più ovvie per la disposizione tattica del Napoli. Ma Spalletti potrebbe decidere di inserire, ad esempio Malcuit come esterno di destra. Oppure chiedere a Mertens il sacrificio di spostarsi di nuovo nel suo ruolo originario di esterno mancino d’attacco. L’assenza di Insigne peserà molto, anche perché il capitano poteva e doveva essere il trascinatore del Napoli verso il sogno dello scudetto. Spalletti ha gli uomini contati anche a centrocampo, con i soli Fabian Ruiz e Demme a disposizione.