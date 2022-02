Altra chance per il Napoli: altra partita da non fallire per la lotta scudetto

Il Napoli gioca con il Cagliari alla Unipol Arena. La squadra di Mazzarri è in piena ripresa e viene da tre risultati utili consecutivi. Il Napoli però ha l’ennesima chance per dare un segnale al campionato e alla lotta scudetto. Il pareggio del Milan, in casa della Salernitana, offre agli azzurri la possibilità di agguantare i rossoneri a 56 punti. l’Inter invece gioca in casa con il Sassuolo e sulla carta i nerazzurri sono più che favoriti, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in questo campionato. Per informazioni chiedere al Milan, ma anche al Napoli che ha perso partite in casa con Spezia ed Empoli, lasciando per strada punti preziosissimi.

Altri tempi, molti più infortuni. Anche adesso il Napoli dal punto di vista medico non è messo bene. Mancano Politano e Lozano, assenti anche Lobotka e Anguissa. Insomma per il Napoli giocare con il Cagliari non sarà una passeggiata. Gli azzurri possono mettere in campo comunque una squadra più che valida, anche perché ci sono alternative importanti come Demme, Elmas o Ounas. Ma il Napoli deve mettere in campo soprattutto cazzimma e concretezza, portare a casa il risultato ad ogni costo. Spalletti sa bene che questa se la formula giusta e proverà a caricare la sua squadra. Ma visto quanto c’è un ballo, la partita col Cagliari si carica da sola.