Napoli, giocano sempre gli stessi. Avete visto chi ha preso il Barcellona. Spalletti-Ounas: Ecco cosa trapela

Il Napoli va a Cagliari dopo la dispendiosa trasferta di Barcellona. Demme e Ounas scalpitano, Spalletti valuta con calma.

Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alccune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio:

Quanto peserà la trasferta di Barcellona? – “Io credo che le motivazioni vengano da sole se sei a 2 punti dal primo posto e puoi giocarti un finale di stagione importante, per certi versi inatteso a inizio campionato. Ovviamente bisognerà fare i conti con le assenze che tornano ad essere un numero cospicuo, tra Politano, Lozano, Anguissa ecc. Come dice Spalletti, però, la rosa è importante e le motivazioni ci sono”.

Sulla prestazione del Napoli contro i blaugrana – “C’è un fattore che, secondo me, non va sottovalutato. Il Barcellona, prima del sorteggio, era considerato una squadra abbordabile. Poi nel mercato di gennaio sono arrivati Aubameyang, Traoré e Ferran Torres. Aspettarsi che il Napoli potesse dominare era più basato sul Barcellona di inizio stagione che di quello attuale. Chiaramente il Napoli non ha giocato il secondo tempo come il primo; come accaduto con l’Inter, il pareggio è arrivato a inizio secondo tempo e chiaramente ha indirizzato il modo di giocare”.

Sulle condizioni di Anguissa e il problema infortuni – “Spalletti, l’altra sera, ha detto che era dura per Cagliari. Fortunatamente la rosa del Napoli dà ampie garanzie: c’è Demme che, fino a poco tempo fa, era considerato un titolare inamovibile. Dare qualche colpa a qualcuno per gli infortuni mi sembra ingeneroso. Il Napoli ha uno degli staff migliori. Capisco che molti tifosi erano abituati al lavoro di De Nicola in termini di prevenzione, tra i migliori al mondo, ma anche ora ci sono grandi professionisti e diciamo che sta subentrando anche un po’ di sfortuna. Va considerato che, per due mesi circa, il Napoli non ha potuto fare rotazioni e hanno giocato sempre gli stessi”.

Chance per Ounas? – “Spalletti non ha mai negato il suo grande apprezzamento per Ounas, lo considera un ottimo giocatore. Bisogna capire quanto minutaggio ha nella gambe, tutti sappiamo dei problemi fisici che ha avuto”.