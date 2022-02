Stiramento per Anguissa: salta due big match, la situazione

Si aggrava l’emergenza infortuni in casa Napoli. Luciano Spalletti deve fare a meno già di Lobotka, Lozano e Politano, tutti e tre non ci saranno nemmeno per la sfida con il Cagliari di lunedì prossimo. Gara in cui non giocherà nemmeno Frank Anguissa, che si è infortunato con il Barcellona in Europa League. Il centrocampista africano ha avuto un problema muscolare, uno dei tanti di questa stagione in casa Napoli. Al suo posto con il Cagliari rientrerà Demme, che insieme ad Ounas possono essere due delle novità di Spalletti.

Quando rientra Anguissa?

Il dubbio sul rientro di Anguissa verrà sciolto in mattinata, quando il giocatore effettuerà gli esami specifici. Secondo quanto riferisce Il Mattino, Anguissa ha subito uno stiramento e quindi sicuramente non giocherà con il Cagliari. Resterà fuori sicuramente per la gara di ritorno con il Barcellona, ma salta molto probabilmente anche la gara con la Lazio. A questo punto “forse la speranza, è riaverlo con il Milan. Ma per accidenti di questo tipo si vive molto alla giornata. Di sicuro, subito nello spogliatoio del Camp Nou lo staff medico guidato da Raffaele Canonico ha capito che il centrocampista camerunense aveva rimediato un problema muscolare. Anguissa è

reduce da un mese in Coppa d’Africa, dove le sedute di allenamento sono state assai differenti rispetto a quelle napoletane. Dunque, si tratta di normali incidenti di percorso che non sollevano casi. Anguissa è però al secondo stop per questo genere di accidenti: si fece male anche con l’Inter a San Siro“. Insomma per il Napoli non sembra esserci pace dal punto di vista degli infortuni. Ora toccherà a Demme dare il massimo, anche perché di centrocampisti puri in rosa non ce ne sono più, così come c’è emergenza sulla fascia destra d’attacco.