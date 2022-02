Gazzetta – Cagliari-Napoli: Osimhen si accomoda in panchina

Il Napoli va a Cagliari dando uno sguardo anche al ritorno di Europa League con il Barcellona che si gioca il 24 febbraio. Gli azzurri devono per forza di cose centellinare qualche energia, anche se con i tanti infortuni non è facile. Spalletti ha fuori: Politano, Lobotka, Lozano e Anguissa. Il centrocampista africano si sottoporrà oggi ad esami strumentali, ma Anguissa può saltare almeno tre gare e questa non è sicuramente una buona notizia per il tecnico azzurro.

Intanto bisogna pensare alla sfida con il Cagliari, gara in cui ci possono essere delle sorprese come Ounas titolare e con alcuni rientri: Ospina e Mario Rui su tutti. Ma si prospetta anche un cambio in attacco, con Osimhen che va in panchina in Cagliari-Napoli.

Mertens titolare col Cagliari

Può essere questa una delle novità più importanti, secondo Gazzetta dello Sport, Mertens sarà titolare con Osimhen che va in panchina col Cagliari. Un cambio che può avvenire per preservare qualche energia, dato che il belga ha giocato poco nelle ultime partite. L’Europa League incombe ed il Napoli ha la rosa per potersi permettere alcuni cambi, quindi non farli sarebbe un delitto. Ma con il Cagliari ci si attende anche una prestazione di alto livello di Insigne. Il capitano del Napoli è stato esaltato da ESPN per la gara giocata col Barcellona, ma in Italia su Insigne sono piovute molte critiche. L’attaccante napoletano sarà di nuovo in campo dal primo minuto, da lui ci si attende il guizzo giusto e magari qualche gol.