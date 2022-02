ESPN esalta Insigne: “Un esempio. E pensare che va in MLS”

Lorenzo Insigne ha ricevuto più di una critica per la sua prestazione con il Barcellona in Europa League. Anche le pagelle di Insigne non sono esaltanti. Tutti hanno sottolineato il suo spirito di sacrificio, ma allo stesso tempo anche la mancanza di incisività in attacco. Nella sfida Barcellona-Napoli, non ci sono stati grandissimi spunti di Insigne, ma dal punto di vista della sostanza non è mai mancato il suo apporto alla manovra, sia in fase offensiva che difensiva.

Insigne esta dando un recital:

– Ataca como extremo izquierdo

– Defiende como lateral

– Crea como interior.

Un manual de cómo jugar la banda pic.twitter.com/42LherzlKL — Andres Agulla (@aagulla_espn) February 17, 2022

Ad esaltare la prestazione di Lorenzo Insigne ci ha pensato Andres Agulla, giornalista di Espn che su ha postato una serie di immagini di Insigne per far capire la sua importanza a livello tattico. “Attacca come un esterno d’attacco. Difende come un’ala. Crea gioco come interno di centrocampo. Un manuale di come giocare con la squadra“. La prestazione di Insigne viene definita come da prendere ad esempio, eppure le critiche al giocatore non sono mancante. Tanti tifosi spagnoli hanno risposto al commento del giornalista di Espn, mettendo in risalto le qualità di Insigne. Alcuni hanno anche sottolineato: “E pensare che dalla prossima stagione, un giocatore del genere va a giocare in MLS“. Altri utenti spagnoli, invece, sottolineano lo spirito di sacrificio di Insigne che “si è sacrificato molto per dare sempre un raddoppio su Adama Traoré“.