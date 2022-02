Barcellona-Napoli, il gol di Zielinski mette a tacere la solita fake news

Piotr Zielinski autore del gol del momentaneo vantaggio del Napoli a Barcellona è al centro di una Fake News.

Piotr Zielinski protagonista del gol del vantaggio del Napoli a Barcellona al Camp Nou. Il polacco fa gioire i tifosi azzurri. I supporters azzurri hanno invaso Barcellona a seguito del Napoli e praticamente stanno dominando la scena con cori e tamburi. Lo stadio del Barça è quasi ammutolito, mentre si sentono i cori per il Napoli ed addirittura i fischi quando l’arbitro fa qualcosa di non gradito ai tifosi partenopei.

In questo scenario ci ha pensato Zielinski a dare ancora più carica agli ultras del Napoli. Il gol del polacco su bellissima giocata di Elmas ha sbloccato Barcellona-Napoli. Zielinski arriva a 39 gol con la maglia del Napoli.

Piotr Zielinski è vittima di una fake news che sa di pregiudizio: “Ottimo calciatore, ma mai decisivo nelle partite che contano”.

Piotr ha segnato alla Juventus, ha punito in più occasioni l’Inter e ha regalato l’ennesima perla in Spagna. Quando si alza il livello spesso fa fatica, ma questo accade a tutti anche i campioni blasonati e decantati dalla critica. Ovviamente è più facile fare bene con le piccole piuttosto che contro i le compagini più forti.

A differenza di altri calciatori costantemente, spesso solo per la maglia che indossano, elogiati dalla critica, Zielinski deve sempre dimostrare qualcosa di più. Ma il centrocampista polacco resta un capitale per il Napoli e un perno fondamentale degli schemi di Spalletti .