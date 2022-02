Calcioni ad Anguissa e Zielinski, rigore non dato al Napoli: Barça cosi vuoi passare il turno?

Il Barcellona pareggia con un rigore generoso concesso da Kovacs dopo il richiamo al Var, ma manca un penalty al Napoli. La distribuzione dei cartellini è distribuita col metodo ‘casalingo‘. Corriere dello Sport parla di rigore da Var e scrive “solo analizzando e vivisezionando l’episodio al video è possibile notare l’impercettibile tocco con la punta delle dita della mano di Juan Jesus. Al Barcellona ha permesso qualcosina in pi: esemplificativo il solo richiamo al 24’ a Eric Garcia per l’intervento in ritardo su Zielinski, mentre Anguissa è stato subito ammonito. Metro diverso”. Sul rigore anche Spalletti ha sottolineato essere inesistente, anche perché il tocco di Juan Jesus sembra davvero impercettibile. Mentre il Barcellona si lamenta per il gol in fuorigioco, non si capisce quando, di Zielinski.

Ma il Napoli può protestare anche per un mancato rigore su Osimhen. Il blocco in area di rigore è sfuggito forse a troppe persone. Anche Sky durante la telecronaca ha quasi sorvolato sull’episodio, facendo vedere un mezzo replay. A fine partite Carlo Alvino ha messo in luce il blocco di Eric Garcia su Osimhen, il placcaggio è netto. In questo caso arbitro e Var hanno deciso di non intervenire, non si capisce il motivo. Il pareggio, come detto da Spalletti, può essere giusto, ma certi episodi non lo sono affatto e premiano solo il Barça.