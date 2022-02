Barcellona-Napoli, le pagelle puniscono Insigne: i voti

Lorenzo Insigne non ha giocato la sua miglior partita con il Barcellona in Europa League. Anche le pagelle dei quotidiano non lo premiano. In termini di sacrificio ad Insigne non può essere rimproverato assolutamente nulla, il suo apporto in fase difensiva e di contenimento di Traorè non è mai mancato. Ma dal capitano ci si aspetta sempre un guizzo in più, magari un dribbling su Mingueza, un lancio al bacio per Osimhen, che però non è arrivato. In realtà un passaggio buono sarebbe anche arrivato, ma Osimhen è stato placcato in area di rigore, senza che l’arbitro o il Var intervenisse. La prestazione di Insigne resta insufficiente, ma il giocatore è già da qualche giornata che non convince del tutto.

Ecco le pagelle di Insigne in Barcellona-Napoli: