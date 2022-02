Barcellona-Napoli: De Laurentiis esulta

Aurelio De Laurentiis soddisfatto per la prestazione del Napoli contro il Barcellona, sfida dei playoff di Europa League. Il Napoli era passato in vantaggio con il gol di Zielinski, ma poi ha subito il pareggio su rigore da parte di Ferran Torres. Rigore molto contestato da Spalletti. Così come Xavi ha avuto da ridire sulla rete di Zielinski.

In ogni caso si ripartirà dal pareggio allo stadio Maradona. Ma De Laurentiis è soddisfatto della prestazione del Napoli e su Twitter scrive: “Uno splendido Napoli europeo. Una prova di grande maturità. Bravi tutti!” Ora però gli azzurri dovranno vincere per passare il turno, contro un Barcellona che sembra in crescita nelle ultime partite. Il Napoli dovrà anche valutare gli infortuni di Anguissa e Fabian Ruiz, usciti dal campo nella sfida di Europa League.