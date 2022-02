Xavi: “Abbiamo dominato col Napoli: Zielinski chiaro fuorigioco”

Xavi furioso a fine partita dopo Barcellona-Napoli, il tecnico degli spagnoli dice: “Potevamo vincere. Il gol di Zielinski è in fuorigioco“. Al termine del match il tecnico del Barça si dice “soddisfatto per il gioco, ma non per il risultato. Abbiamo prodotto almeno una ventina di tiri in porta, potevamo vincere con almeno due gol di scarto, ma alla fine conta quante ne metti dentro e quindi è arrivato un pareggio”. Secondo Xavi la sua squadra ha dominato il campo, un fattore che ha sottolineato anche Piqué che si è lamentato molto del gol di Zielinski.

Stessa cosa fa anche Xavi che sulla rete del Napoli dice: “Era un chiaro fuorigioco. Invece l’azione è proseguita ed alla fine è arrivato il gol del vantaggio del Napoli“. Il tecnico spagnolo è convinto che il Barcellona il 24 febbraio può fare il colpacci allo stadio Maradona. Si giocherà in uno stadio gremito in ogni ordine di posto. Si ripartirà dal risultato di 1-1, senza alcun vantaggio per gli azzurri perché il gol in trasferta non vale più doppio come un tempo. Dunque anche il Napoli dovrà cercare di fare gol, nonostante le medie realizzative degli azzurri non siano eccezionali negli ultimi tempi, altrimenti si andrà ai supplementari.