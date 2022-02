Il Napoli deve segnare al Barcellona, la regola del gol in traserta non c’è più

La regola del gol che vale ‘doppio’ in trasferta non c’è più. Quindi il Napoli a Barcellona anche in caso di gol non potrà contare su questo ‘aiuto’. Un dettagli che è stato fatto notare anche da Spalletti in conferenza stampa, ma il tecnico, come sempre, non ha cercato alibi: “Non cambia nulla” ha detto. Quindi anche se il Napoli dovesse mettere a segno delle reti contro il Barcellona al Camp Nou non ne trarrebbe un vantaggio ‘doppio’ per la gara di ritorno. Certo segnare resta sempre fondamentale, anche se le statistiche da gol del Napoli non sono esaltanti ultimamente.

Champions ed Europa League: cancellata regola del gol in trasferta

La decisione di cancellare la regola è stata formalizzata il 24 giugno del 2021 dal comitato esecutivo della Uefa. Dunque le squadre che segnano gol fuori casa non avranno alcun ulteriore vantaggio. Un nuovo tipo di regolamento che è già entrato in vigore cone le prime gare degli ottavi di finale di Champions League e che proseguirà anche con i sedicesimi di Europa League. La regola del gol che vale ‘doppio’ in trasferta era stata introdotta nel 1965. Un cambiamento epocale, quindi ora se due squadre segnano lo stesso numero di reti nell’arco dei tempi regolamentari, si va comunque ai supplementari. E poi, eventualmente ai rigori.