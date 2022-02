La Juve insiste per koulibaly, il piano del Napoli per blindare il comandante

La Juve ha messo nel mirino Kalidou koulibaly. Il Napoli tratta il rinnovo del comandante. Il senegalese ha fatto sapere di voler restare.

Koulibaly è finito nel mirino della Juve per sostituire Matthijs De Ligt. Un interesse che lusinga, ma Koulibaly non intende tradire la sua gente, lo ha detto chiaramente al ritorno dal Senegal: “Grazie dell’accoglienza, mi fa molto piacere, però fate piano perché sono qua, non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli”.



LA JUVE PENSA KOULIBALY

Scrive la Gazzetta dello Sport: “Se davvero De Ligt dovesse trovare un acquirente, allora, il primo della lista per sostituirlo è il corazziere del Napoli: Kalidou Koulibaly. Stiamo parlando di un giocatore che ha già dimostrato con i fatti quanto tiene alla sua attuale maglia. In passato è stato accostato al Psg e al Manchester City, ma alla fine tutto è sempre finito nel nulla”.

Il successo da capitano in Coppa d’Africa con il suo Senegal, ha regalato nuova linfa a Koulibaly in vista del finale di stagione, nel quale vuole alzare altri trofei. Vuole vincere, K2, vuole farlo con il Napoli, in campionato, con lo scudetto aritmeticamente alla portata, e in Europa League, dove gli avversari sono alla portata, compreso il Barcellona.

Koulibaly, non è solo una risorsa, è un simbolo di Napoli e del Napoli del quale diventerà capitano. Con l’addio di Insigne per Toronto la fascia passerà al suo braccio, a cementare un legame che il diretto interessato considera quasi viscerale. Toccherà a De Laurentiis renderlo ufficiale con i contratti. Koulibaly scade il 30 giugno 2023 e aspetta segnali dalla proprietà per rinnovare. Di certo ci sarà da venirsi incontro, di fatto trovare un punto d’incontro a cifre diverse da quelle attuali, 6 milioni di euro netti all’anno.

La politica del taglio di ingaggi da parte di Aurelio De Laurentiis mette in serio rischio la permanenza di Kalidou Koulibaly a Napoli. Il giocatore guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, mentre il nuovo tetto di ingaggi è stato fissato dalla società azzurra a 3,5 milioni di euro.

Dunque per restare a Napoli, Koulibaly dovrebbe prevedere una riduzione del suo stipendio. Secondo Sky Koulibaly potrebbe accettare questa soluzione, magari spalmando l’ingaggio in più anni di contratto. Il difensore quest’anno compie 31 anni, quindi ha ancora molti anni di carriera davanti a se