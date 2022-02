GAZZETTA – Barcellona su Koulibaly del Napoli: alternativa a De Ligt

Il Barcellona deve ricostruire e per farlo si è affidato a Xavi. L’uomo che da calciatore ha dato tantissime vittoria ai catalani ora si trova a guidare il Barça da allenatore. A lui è affidata anche la scelta di alcuni giocatori chiave per la rinascita del club che in questa stagione ha già detto addio al sogno di vincere la Liga. Il Barcellona sarà avversario del Napoli in Europa League, il grande obiettivo di Xavi e dei sui ragazzi. A gennaio il club ha già dato tre rinforzi al suo tecnico, sono arrivati infatti: Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré.

Ma per il futuro il Barcellona vuole continuare a rinforzare la rosa di Xavi. Secondo Gazzetta dello Sport il club spagnolo sta pensando a Koulibaly del Napoli per rinforzare la difesa. Il contratto del senegalese scade nel 2023 e se De Laurentiis non vuole perderlo a parametro zero deve venderlo a fine stagione. Il rinnovo di Koulibaly con il Napoli non è impossibile, ma anche una sua cessione non è da escludere. In Italia anche la Juventus ha messo gli occhi sul difensore del Napoli, ma il club preferisce la pista estera. Qui i destini di Napoli, Barcellona e Juventus si potrebbero incontrare. Il Barça, infatti, pensa a Koulibaly come alternativa a De Ligt che costa troppo, mentre il Napoli potrebbe cedere il suo calciatore per 30-40 milioni di euro.