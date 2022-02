Napoli: Osimhen salta l’allenamento, problemi al ginocchio. Il comunicato

Vitor Osimhen non ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida Barcellona-Napoli. Gli azzurri di Spalletti giocheranno giovedì contro la squadra spagnola, ma saranno da valutare le condizioni del giocatore nigeriano. Al momento Osimhen non desta grandi preoccupazioni, perché il report della SSCN fa sapere che il nigeriano “non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico la ginocchio destro“.

Il giocatore sarà valutato nelle prossime ore ma al momento le chance di giocare da titolare Barcellona-Napoli restano intatte. Nel caso Osimhen non dovesse farcela, allora sarà Mertens a guidare l’attacco del Napoli. Attacco che deve fare a meno degli infortunati Lozano e Politano. Il ruolo di esterno d’attacco dovrebbe andare ad Elmas. Anche Xavi ha più di un problema di formazione. Il Barcellona ha solo due difensori centrali a disposizione, emergenza difensiva per il tecnico blaugrana che potrebbe lanciare un caterano.