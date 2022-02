Meret si prende il Napoli: col Barcellona tre cambi per Spalletti

Napoli con tre cambi di formazione a Barcellona, sfida di Europa League che si giocherà giovedì 17 febbraio 2022 al Camp Nou. Il tecnico del Napoli deve fare i conti con l’assenza di esterni per la fascia destra d’attacco, i due titolari: Lozano e Politano sono infortunati, quindi bisogna trovare una soluzione alternativa. Anche Xavi ha seri problemi di formazione, dato che di fesa del Barcellona è falcidiata da infortunati. Ma il Napoli con il Barcellona si presenta con una formazione con almeno tre cambi, di cui un paio per necessità: visto che anche Lobotka è infortunato, mentre Meret al posto di Ospina è una scelta tecnica. Secondo Corriere dello Sport il colombiano cederà il posto al collega italiano, un passaggio di consegne che potrebbe significare qualcosa anche in termini di mercato per la prossima stagione, dato che Ospina è in scadenza di contratto.

Europa League: la probabile formazione del Napoli

Gli altri due cambi previsti da Spalletti la sfida con il Barcellona sono Anguissa al posto di Lobotka ed Elmas titolare in attacco, sulla fascia destra. In realtà in quel ruolo si può prevedere anche l’ingresso di Malcuit, uno che teoricamente è più esterno di fascia rispetto al macedone, che però è in grado di adattarsi un quasi tutti i ruoli. Con Malcuit, però, il Napoli perderebbe forza offensiva. In difesa confermati i ‘soliti’ quattro: Di Lorenzo; Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Mentre a centrocampo detto di Anguissa ci sarà Fabian Ruiz, con lo spagnolo circondato costantemente da voci di mercato. Sulla trequarti spazio a Elmas, Zielinski e Insigne, con in attacco Osimhen che fino ad ora ha sempre segnato in Europa League prima dell’infortunio. Quattro gol in tre partite per lui, con la doppietta al Leicester e le reti a Spartak e Legia.