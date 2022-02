Slot Online: perché giocarci e perché conviene rispetto alle slot tradizionali

Le coloratissime slot machine, i dispositivi dal grande fascino che hanno affollato le sale dei grandi casinò, oggi si trovano direttamente online. Gli amanti del gioco d’azzardo possono collegarsi al proprio sito di fiducia ed iniziare una partita in pochi minuti. Tutto quello di cui hanno bisogno è un dispositivo connesso ad internet, uno smartphone o un computer.

Le slot online hanno qualche differenza rispetto a quelle fisiche, qualche vantaggio di cui parleremo proprio in questo articolo.Per il momento, possiamo dirvi che le statistiche sembrano essere a favore delle slot machine virtuali.Il numero di scommettitori ed il numero di partite, è aumentato significativamente negli ultimi anni, ed i siti online hanno svoluto un ruolo fondamentale in questo aumento.I giocatori si sento più sicuri nel seguire le partite in modo anonimo, riuscendo a fermarsi quando si accorgono di aver speso troppo. Osservando il proprio conto, riescono a capire immediatamente quanto ancora possono perdere e quanto hanno guadagnato durante le singole partite.

Ma procediamo con ordine, vediamo quali sono i principali vantaggi delle slot machine virtuali e quali le differenze con le slot tradizionali.

Come funzionano le slot machine

Prima di approfondire, e cercare di capire quali sono le caratteristiche distintive delle slot tradizionali e fisiche, è giusto chiedersi come funzionano. Cosa si nasconde dietro gli ipnotici rulli che girano allo scorrere della leva?

In tutte le slot, il movimento dei rulli è regolato da un computer, che sfrutta l’aiuto di un software RNG (Random Number Generator, generatore di numeri casuali). Questo componente digitale stabilisce le diverse combinazioni di simboli delle slot e regola le vincite dei singoli giocatori in base agli obblighi imposti dalla legge.

Per assicurare agli scommettitori il massimo livello di sicurezza, il generatore resta sempre in movimento. Anche quando la slot non è attiva, l’RNG continua ad elaborare numeri e possibili combinazioni, senza fermarsi mai.

Il meccanismo del processore è così rapido da impedire la “previsione”. Nessuno, neanche i geni della matematica potrebbero capire in anticipo quale combinazione comparirà sullo schermo.

Tutte le slot tradizionali sono sottoposte ad un controllo per la regolazione del RNG – per assicurare ai giocatori massima sicurezza.Lo stesso vale anche per le slot online, ma consigliamo sempre di controllare la licenza ottenuta dal sito prima di scegliere di utilizzarlo. Diffidate dai siti senza licenza AAMS, che potrebbero nascondere truffe e inganni.

Bonus e promozioni

Il mondo dell’online, è caratterizzato da una forte abbondanza di bonus e promozioni. I siti lottano per catturare l’attenzione degli utenti, e per mantenerli ancorati davanti allo schermo.

Chi è abituato a giocare alle slot, conosce il fascino adrenalinico di questi dispositivi, che sono in grado di “fermare il tempo”. Ogni giro, ogni tiro di leva ne richiede immediatamente un altro, fino al raggiungimento della somma prefissata.Come anticipato, la maggior parte dei casinò online offre ai propri utenti dei bonus e delle promozioni improvvise.

Di seguito, vi riportiamo i tre più interessanti, che dimostrano i vantaggi del gioco online e dell’utilizzo delle slot machine in versione digitale.

Bonus senza deposito:

I bonus senza deposito rientrano tra i bonus di benvenuto, consegnati al giocatore non appena registra un conto sulla piattaforma online.

Al nuovo iscritto, viene regalata una determinata somma di denaro, con cui può iniziare a scommettere in completa sicurezza. Molto spesso, i bonus senza deposito comprendono dei giri gratis per le slot machine del sito.

Al contrario dei bonus senza deposito, i bonus con deposito vengono concessi al nuovo iscritto dopo che ha versato una prima cifra sul conto.

Si calcolano in percentuale, e sono più alti quanto più è alta la somma iniziale.

I free spin, conosciuti come “giri gratis”, vengono spesso regalati ai giocatori che riaprono il sito quotidianamente (una sorta di regalo giornaliero).

In questo modo, l’utente può tentare la fortuna senza essere costretto a spendere.

Percentuale di payout assicurata

Un’altra sostanziale differenza tra le slot tradizionali e quelle online, è la loro percentuale di payout assicurata, detta anche “percentuale di pagamento”.

Questo numero, che è diverso per ciascun casinò, si riferisce al rapporto percentuale tra i soldi versati dagli scommettitori e le vincite pagate dal casinò. In media, il payout più elevato è quello delle slot online.

Secondo le leggi imposte dal ADM, le slot fisiche devono rispettare una percentuale di payout del 70%, mentre quelle online devono rispettarne una pari al 90%.

In alcuni casinò, e soprattutto per alcune slot specifiche, la percentuale può arrivare anche al 95%.

Questo vantaggio, non andrebbe assolutamente sottovalutato, ma sfruttato nel modo giusto.I giocatori esperti sanno che conviene “insistere” di più sulla slot online che su quelle tradizionali, perché c’è meno rischio di perdita consistente.

La velocità delle slot machine

Terminiamo questa guida sulla differenza tra le slot tradizionali e quelle online, parlando di un fattore non indifferente: la velocità.

Come è facile immaginare, le slot online sono molto più veloci di quelle fisiche. Cliccare i tasti per azionare la leva richiede non più di qualche istante, così come registrare la propria vincita.

Un’altra differenza sta nel livello di accessibilità. Rispetto alle slot tradizionali, che devono essere raggiunte fisicamente, quelle online possono essere utilizzate in qualsiasi istante e senza rallentamenti.

Il giocatore ha bisogno solo di un dispositivo connesso ad internet (smartphone, tablet o computer), poi potrà azionare una partita in qualsiasi momento e ovunque si trova.

Il gioco diventa “a portata di mano”, pratico, veloce e piacevole esattamente quanto quello fisico.