Cosa sono i siti scommesse senza licenze AAMS

I siti scommesse senza licenza aams: scopriamo insieme queste piattaforme

Le ragioni per cui, sebbene il gioco online sia legale e regolamentato in Italia dal 2006, molti italiani preferiscano rivolgersi a piattaforme non AAMS, sono semplici. Non sempre i giocatori sono soddisfatti delle leggi e del regolamento sul gioco imposto dall’autorità. Pertanto, si spingono alla ricerca di alternative presso bookmaker e casinò online non AAMS, che pur essendo privi di una autorizzazione ufficiale, offrono comunque un buon livello di sicurezza e consentono di giocare con un minor numero di limitazioni su vincite, bonus e tassazione. In questa guida cerchiamo di scoprire quali e quanti sono i vantaggi di questa scelta.

Rischi nel gioco d’azzardo su piattaforme non regolamentate

Anche se sicuri e ricchi di bonus, i siti scommesse senza licenza aams che accettano giocatori italiani possono presentare alcuni svantaggi. Questi finiscono per colpire i giocatori italiani, per via delle normative nel loro paese. Ad esempio, questi utenti si trovano spesso a dover operare in modalità anonima e devono rinunciare ai metodi di pagamento più diffusi. Talvolta, anche la selezione dei giochi a loro disposizione potrebbe essere limitata. Non tutti i giocatori si trovano a proprio agio giocando con operatori di casinò online anonimi. Tuttavia, rimanere anonimi è spesso un vantaggio perché ti consente di effettuare operazioni bancarie anonime.

Uno dei metodi di pagamento più diffusi, sicuri e preferiti tra i giocatori online è PayPal. Tuttavia, i siti di casinò che accettano i giocatori dall’Italia, accolgono unicamente depositi con carta di credito. In alternativa, tali operatori possono supportare i più famosi portafogli di moneta virtuale e Bitcoin. Tuttavia, molti giocatori italiani potrebbero essere delusi dalla loro opzione di pagamento preferito poiché le transazioni di gioco d’azzardo sono rigidamente controllate in Italia. I siti Web di gioco d’azzardo non AAMS collaborano con fornitori di software meno noti come Betsoft, Elk e 1X2. Quindi, la selezione di giochi è limitata.

È sicuro giocare in casinò online senza licenza in Italia?

Sì, giocare al casinò non AAMS è sicuro. Per garantire ciò, i giocatori devono scegliere con attenzione e attenersi a piattaforme di fornitori dedicati al gioco online affidabili. I casinò che detengono la licenza di gioco italiana AAMS la pubblicano chiaramente sulla loro homepage. Solitamente il logo AAMS è presente nell’area footer del sito insieme al link alla licenza. Quindi, se un operatore non pubblica questo logo ben esposto, non possiede la licenza italiana. Non essere in possesso della patente AAMS non significa assolutamente nessuna regolamentazione. Al contrario, i casinò indipendenti e siti di slot sono più che rispettabili sotto altre giurisdizioni.

La selezione di casinò online legali in Italia non è particolarmente ricca. In effetti, gli italiani possono annoiarsi rapidamente con tutti gli stessi bonus e promozioni. Più significativo, invece, il numero degli operatori non AAMS. Ciò significa che i giocatori hanno accesso a una vasta gamma di nuove offerte bonus. La cosa migliore dei casinò online e dei siti di scommesse senza verifica è la libertà che offrono. A differenza dei siti iGaming italiani, questi operatori hanno limiti e regolamenti sciolti. Non c’è bisogno di depositare solo piccole somme alla volta o aspettare per sempre i prelievi nei casinò esteri consolidati.