La Frattese difende Insigne: “Ragazzo umile che è partito dal basso e ci ha resi orgogliosi. A fine carriera la nostra maglia lo aspetta”

La Frattese calcio difende Lorenzo Insigne. Il club di Frattamaggiore ha pubblicato un messaggio per il capitano del Napoli.

Lorenzo Insigne vestirà la maglia del Toronto, il capitano del Napoli lascia la sua squadra e la sua terra per affrontare una nuova avventura nella MLS americana. La Frattese calcio, sui propri canali social ha pubblicato un bellissimo messaggio per Insigne.

MESSAGGIO DELLA FRATTESE PER INSIGNE

Ecco il messaggio del club nerostellato per il capitano del Napoli:

“Un figlio di Frattamaggiore, orgoglio di tutti i Frattesi. Dalla nostra città Lorenzo Insigne è partito e, passo dopo passo, sacrificio dopo sacrificio, è salito sul tetto d’Europa. Sulla sua scelta di andare al Toronto leggiamo tanti commenti. In un mondo in cui tutti si arrogano il diritto di dire la propria opinione su ogni aspetto.

Noi preferiamo non dare giudizi. Rispettiamo la decisione di un ragazzo umile che è partito dal basso e che in questi anni ci ha resi orgogliosi delle sue giocate, dei suoi trionfi e di quel tiro a giro che abbiamo imparato ad amare.

Di sicuro farà strano non vederlo più scattare sulla fascia sinistra del Napoli, con cui avrebbe meritato di vincere di più. Una nostalgia che sarà molto dolorosa per lui che da alcuni anni è capitano azzurro.

Punto di riferimento di tutti i tifosi, dai più piccoli ai più grandi, per quell’appartenenza territoriale che solo lui può manifestare.

Ha fatto una scelta ed in qualità di figlio della nostra città, lo rispetteremo e tiferemo sempre per lui. Se un giorno la sua strada dovesse incrociarsi con la maglia nerostellata della Frattese, ne saremmo emozionati. Sogni ad occhi aperti ma non si sa mai se, in futuro, a fine carriera, un miracolo del genere possa avvenire.

Ma del resto Lorenzo ci ha reso spettatori della sua favola: quella di uno scugnizzo di 1.63 metri cresciuto nella periferia di via Rossini, che è diventato una certezza in Serie A e a luglio si è laureato Campione d’Europa con la Nazionale Italiana.

Lorenzo Insigne è e sarà per sempre un orgoglio, un patrimonio di Frattamaggiore, una stella che brilla nel firmamento calcistico internazionale e che ci rappresenta con grande vanto nel mondo.

Lorenzo Siamo Con Te”.