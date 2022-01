Napoli-Juve, nuovo positivo tra gli azzurri. La gara sta per saltare

Napoli, nuovo positivo nello staff tecnico azzurro, la gara contro la Juve sta per saltare. Nuovo giro di tamponi.

“In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati“.

La SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto l’ennesimo caso di positività all’interno del gruppo azzurro. Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, Juventus-Napoli starebbe per essere rinviata.

“La partita Juve-Napoli sta per saltare. Il giro di tamponi effettuato stamattina nell’hotel al centro di Torino che ospita la squadra azzurra ha fatto emergere nuove positività (una certa di un membro dello staff regolarmente vaccinato, una in dubbio e una con un esito ancora da confermare) nel gruppo squadra tra calciatori e membri dello staff. A questo punto è atteso l’intervento dell’Asl di Torino o del Dipartimento di salute competente del territorio che potrebbe impedire al Napoli di scendere in campo questa sera all’Allianz Stadium.

“All’ora di pranzo ci sarà un nuovo giro di tamponi che potrebbe far chiarezza sulla situazione epidemiologica all’interno del gruppo azzurro. Al momento a disposizione del vice di Spalletti (positivo) Domenichini resterebbero solo 14 giocatori (di cui 12 di movimento e due portieri)“.

La FIGIC ha annunciato: con 13 giocatori non positivi si gioca

Il Consiglio di Lega di Serie A ha appena deliberato il regolamento per la gestione dei casi di positività Covid e rinvio gare del campionato di calcio.

In sostanza si stabilisce che da subito i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. Qualora il club abbia questa situazione e non si presenti in campo varrà l’articolo 53 delle Noif (0-3 a tavolino).