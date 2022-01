Juve-Napoli: nuovo positivo, può saltare

Nuovo positivo al Covid 19 nel Napoli, la sfida con la Juventus rischia di saltare definitivamente.

Juve-Napoli rischio rinvio

“In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati”. Questo il comunicato ufficiale del Napoli.

Ancora da chiarire anche la posizione di Lobotka, Zielinski e Rrahmani che per l’ASL di Torino non possono giocare. Questo perché i tre giocatori hanno avuto un contatto con un positivo ma non hanno la terza dose di vaccino. Una situazione clamorosa quella che si sta verificando in Serie A, con la Lega che non è in grado di posticipare la giornata di campionato nonostante tutti i problemi causa Covid 19. Una presa di posizione assurda da parte dei dirigenti del calcio italiano.