Domenichini non sta bene, chi andrà in panchina contro la Juve? Napoli senza allenatore

Juventus-Napoli è diventata un vero e proprio caos. La lega ha dato il via libera aalla partita, il Napoli con 13 positivi si è presentato a Torino dove tre calciatori: Zielinski, Rrhamani e Lobotka sono stati posti in isolamento e resta in dubbio la loro presenza in campo. A tutto questo si aggiunge l’incognita allenatore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche Domenichini vice di Spalletti è a rischio:

“Perché l’emergenza in casa Napoli è tale che oltre ad arrivare a Torino con un gruppo di ragazzini in panchina (anche quelli “decimati” dai contagi) ancora non è chiaro chi stasera sarà l’allenatore degli azzurri allo Stadium. Già perché Luciano Spalletti è positivo ed è rimasto a casa in isolamento. Ma anche Marco Domenichini non sta benissimo e siccome il club di De Laurentiis ha disposto un ulteriore giro di tamponi, nel dubbio è stato richiamato Daniele Baldini, nei giorni scorsi rimasto in isolamento per via di un contatto stretto positivo nelle festività, ma che ha finito la quarantena ed è risultato negativo. Insomma se non ce la facesse Domenichini, ecco che in panca andrebbe Baldini, l’altro dello staff ad avere i titoli per poter guidare una formazione di A”