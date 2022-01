Napoli, tre calciatori senza Super Green Pass: saltano la Juve ma sono già a Torino

Il Napoli è a Torino per la sfida contro la Juventus. Tre calciatori non potranno giocare perchè privi del Super Green Pass.

Il Napoli è arrivato a Torino, domani sfiderà la Juventus. La squadra azzurra decimata dal Covid deve fare i conti anche con il Super Green Pass. Tre calciatori azzurri al seguito della squadra non potranno scendere in campo contro la Juve perchè sprovvisti del Super Green Pass.

Il Napoli non potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventus Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre sono calciatori che la Asl Napoli 2 Nord ha identificato come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni.

Secondo quanto riporta l’Ansa: “I tre giocatori (che hanno avuto un contatto stretto con positivi e quindi devono osservare un periodo di quarantena), tuttavia, sono già a Torino dopo essere partiti insieme al resto della squadra.

Ovviamente a loro tre si uniscono Meret, Mario Rui e Malcuit, che sono già isolati in casa perché hanno il covid. Oltre ai tre calciatori, il dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord dispone quarantena a domicilio anche per Di Palo, un membro dello staff del Napoli. In tutto la quarantena è stata disposta dalla Asl Napoli 2 Nord per 7 persone del club azzurro che risiedono in centri diversi da Napoli città”.

A questo punti diventa veramente difficile per Domenichini, vice di Spalletti, riuscire a schierare una formazione ccapace di dire la sua sul campo della vecchia signora. Il Napoli ha convocato per la sfida ben Under: Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara e i due portieri Marfella ed Idasiak.