Napoli partito per Torino. La ASL non ha bloccato la trasferta. Sei primavera convocati da Spalletti

Dopo voci, indiscrezioni e ipotesi, alla fine il Napoli giocherà a Torino contro la Juventus la prima gara del 2022. I casi di coronavirus che hanno colpito la formazione azzurra, al pari di qualsiasi altra squadra di Serie A, sembravano poter portare ad blocco da parte dell’ASL campana, alla fine non verificatosi.

JUVENTUS-NAPOLI, LA FORMAZIONE AZZURRA

Oltre allo squalificato Mario Rui, il Napoli non potrà contare su Anguissa, Koulibaly, Lozano, Malcuit, Meret, Osimhen, Ounas, Mario Rui, Fabian Ruiz. Alcuni sono indisponibili causa problemi muscolari, altri sono in quarantena dopo la conferma della positività al coronavirus.

Domenichini, vice di Spalletti, punterà per forza di cose su Mertens come prima punta, supportato da Politano, Zielinski ed Insigne. In mediana ci sarà Lobotka al fianco di Demme, con Ospina tra i pali. A difendere il portiere azzurro Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

CHI ANDRÀ IN PANCHINA IN JUVENTUS-NAPOLI?

Sono 19 i giocatori convocati dal Napoli per la trasferta di Torino: otto, dunque, si siederanno in panchina per la sfida contro la Juventus. Due di questi saranno i portieri, ovvero Idasiak e Marfella. Oltre a secondo e terzo estremo difensore, potranno entrare nel corso della gara Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Petagna ed Elmas, quest’ultimo appena negativizzatosi dal Covid.

CHI SONO I GIOVANI CONVOCATI DAL NAPOLI?

Non solo Petagna ed Elmas in panchina allo Stadium: Domenichini, secondo di Spalletti (che non sarà a Torino causa positività al Covid), avrà a disposizione anche sei Under: Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara e i due portieri Marfella ed Idasiak.

Marfella è il terzo portiere del Napoli, regolarmente in panchina in tutto questo 2021/2022 dietro Ospina e Meret. Idasiak, invece, è il quarto estremo difensore azzurro e numero uno polacco della Primavera, curiosamente convocato in precedenza solamente per la gara d’andata contro la Juventus.