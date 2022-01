Meret positivo al covid, anche un membro dello staff è stato contagiato. Focolaio Coronavirus nel Napoli. La ASL…

Il Napoli ha comunicato la positività al Covid di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico.

Alex Meret e un membro dello staff tecnico positivi al COVID. I due si aggiungono ai positivi Osimhen (che è in Nigeria), Lozano (in Messico) poi Mario Rui e il Primavera Boffelli, più Malcuit che però non ha avuto contatti con il resto della squadra), un magazziniere, un membro dello staff e l’allenatore Luciano Spalletti​.

La positività al COVID di Meret è stata comunicata dalla SSC Napoli con una nota ufficiale:

“In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.

Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. Lo annuncia la SSCNapoli in un tweet sul proprio profilo ufficiale.

Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi di ieri è emersa la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.

In seguito al giro di tamponi effettuato ieri mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori MarioRui e Boffelli, di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”.

Focolaio COVID nel Napoli?

Aumenta il numero di positivi in casa Napoli, gli ultimi contagiati sono l’allenatore Spalletti, il portiere Meret e un membro dello staff.

L’Asl di Napoli sta monitorando con attenzione la situazione COVID e poi valuterà se emettere un provvedimento in vista della trasferta di domani contro la Juventus allo Stadio Allianz di Torino. Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, oltre a Meret ed un altro collaboratore, sarebbero positivi anche tre calciatori della Primavera, un altro collaboratore tecnico, il driver della squadra e persino un dirigente della squadra che si occupa dei transfer dei partenopei, più un altro match analyst di Spalletti. Il bilancio dei contagiati nel Napoli è in continuo aumento.