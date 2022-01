Elmas negativo al Covid 19, torna a disposizione del Napoli

Eljif Elmas è risultato negativo al Covid 19, il giocatore è rientrato in Italia ed è a disposizione del Napoli e di Spalletti. Arriva il comunicato ufficiale del Napoli a ribadire la negatività al coronavirus di Elmas: “Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia”. Una buona notizia per Spalletti, anche lui positivo al Covid, che almeno potrà contare sul macedone per le prossime partite. Al momento gli indisponibili in casa Napoli sono 8, tra cui tanti titolari come Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Fabian Ruiz.

Il Napoli va a giocare con la Juventus proprio con tutti questi calciatori in meno. Una formazione praticamente già fatta quella di Spalletti che ha solo una sostituzione in panchina. Meno problemi per Allegri che comunque deve rinunciare a tanti calciatori, ma ha recuperato Dybala e Chiesa. Intanto l’Asl sta ancora decidendo se intervenire e bloccare la sfida Juve-Napoli. Gli azzurri sono falcidiati dal Covid ed in mattinata è stato fatto un giro di tamponi straordinario, come ha annunciato il giornalista Carlo Alvino. I risulati saranno resi noti solo nel pomeriggio. La Lega di Serie A, però, non vuole spostare o bloccare il prossimo turno di campionato.