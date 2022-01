Juventus: Allegri problemi in difesa, recupera Chiesa e Dybala

La Juventus con il Napoli ha indisponibili: Chiellini, Danilo e Bonucci in difesa, Allegri recupera Dybala e Chiesa in attacco. Con i problemi che ci sono in questo periodo è un lusso per Allegri avere fuori ‘solo’ sette calciatori, visto che oltre a quelli citati mancheranno anche Kajo Jorge, Pellegrini, Arthur e Pinsoglio, i primi due per influenza gli altri per Covid. Discorso comunque ben diverso da quello del Napoli a cui mancano 9 giocatori di cui quasi tutti titolari.

Juve: la formazione col Napoli

Il vero problema di Allegri è la difesa: Chiellini e Bonucci sono out, il primo fermato dal Covid, il secondo per un problema muscolare. A questo punto la coppia di centrali davanti a Szczesny sarà sicuramente Rugani-De Ligt, con l’olandese chiamato al ruolo da leader, completano il reparto Alex Sandro e Cuadrado che si gioca un posto con De Sciglio. Ma il colombiano potrebbe giocare anche qualche metro più avanti, magari da esterno offensivo. In attacco Allegri ha solo abbondanza dato che ha recuperato Dybala e Chiesa ed ha a disposizione anche Bernardeschi. Questi tre potrebbero giocare titolari contro il Napoli alle spalle di uno tra Kean e Morata. Lo spagnolo è in trattativa con il Barcellona e quindi potrebbe essere lasciato in panchina.