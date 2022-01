Juve-Napoli: focolaio covid, ma si gioca, il comunicato ufficiale dell’Asl

Juve-Napoli si gioca regolarmente il 6 gennaio 2022 alle ore 20.45, con un comunicato L’Asl di Napoli non ha bloccato la partenza. Non ci sarà nessun impedimento per il Napoli di partecipare alla trasferta di Torino, i giocatori possono regolarmente giocare la sfida con la Juventus. L’Asl di Napoli ha monitorato la situazione, poi ha deciso di non bloccare la partenza dalla Campania della squadra. Accertato il focolaio Covid 19 al Napoli, con gli ultimi tamponi che hanno certificato la positività di Meret e altri membri dello staff. Tra l’altro proprio il portiere napoletano era stato criticato da un tifoso per una foto senza mascherina apparsa sui social.

Juve-Napoli: l’Asl fa giocare la partita

Ecco il comunicato ufficiale dell’Asl Napoli 1 sulla partita Juve-Napoli:

“In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021.

È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell’acclarato focolaio di positività che tra l’altro presenta un continuo trend di casi

positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio. La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio“.