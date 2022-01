“Non voglio vedere Marfella in campo con la Juve”, Meret risponde ad un tifoso – FOTO

Alex Meret ha risposto ad un tifoso sui social, il portiere del Napoli prende posizione su un tifoso che lo aveva ‘criticato’. Al tempo dei social network è sempre più facile conoscere i dettagli della vita privata dei calciatori. Questa volta Alex Meret ha voluto rispondere ad un tifoso, che sui social gli aveva raccomandato, in napoletano, di stare attento a non contagiarsi per non vedere in campo Marfella con la Juventus.

Meret al tifoso ha risposto: “Per tutti i commenti sulla mascherina, ovviamente l’ho tolta solamente per fare le foto rimanendo a distanza da tutti. Conosco benissimo, come tutti voi, la situazione in cui siamo e perciò so i comportamenti che devo tenere“.