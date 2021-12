Zoff: “Meret vada subito via da Napoli. Ecco cosa gli consiglio”

Dino Zoff consiglia a Meret di lasciare il Napoli. L’ex portiere della Juve stima il numero uno degli azzurri.

Dino Zoff ex portiere di Napoli e Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di New Sound Level 90FM. Zoff si è soffermato sul momento di Alex Meret, portiere che stima da tempo.

MERET LASCI NAPOLI – “Adesso ha avuto anche qualche problema fisico, ma ha davanti un portiere di piena affidabilità (Ospina, ndr), di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e sbagliare“.

LA LAZIO PENSA A MERET

Le parole dii Zoff su Meret, non sembrano tanto casuali. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è una nuova idea per la porta della Lazio ed è quella che conduce ad Alex Meret del Napoli. Strakosha infatti è in scadenza di contratto a giugno e non sembra voler intenzione di rinnovare.

Per questo la Lazio, se dovessero arrivare offerte concrete dall’Inghilterra, preferirebbe cederlo già a gennaio. In quel caso Tare andrebbe alla carica per il portiere del Napoli che ha un contratto in scadenza nel 2023 ma non ha nessuna intenzione di rinnovare senza avere la certezza del posto da titolare, condizione che i partenopei non possono assicurargli. Ci sarebbe da trattare ma Giuntoli potrebbe in un certo senso agevolare la cessione per non vivere la prossima estate con la spada di Damocle dell’imminente scadenza contrattuale. Gennaio potrebbe riservare sorprese in questo senso.