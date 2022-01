Bargiggia: “De Laurentiis ha chiamato il ministro Speranza. Figuraccia totale e imbarazzante”

Paolo Bargiggia rivela un retroscena su Aurelio De Laurentiis e la telefonata al ministro della Salute, Speranza.

De Laurentiis ha autorizzato la squadra a partire per Torino dopo la lettura del dispositivo dell’Asl 1. Dopo essersi consultato con i suoi legali, ha compreso che non c’era “la forza maggiore”. Dunque ha dato il via libera. Poi tutto è andato per aria, dopo che è arrivato lo stop a Zielinski e agli altri due. Frenetiche le consultazioni con la Lega Calcio e nel frattempo la squadra attorno a mezzanotte si è sottoposta a un altro giro di tamponi il cui esito verrà comunicato solo questa mattina. L’ASL di Torino avrà l’ultima parola su Juventus-Napoli.

Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale ha rivelato un retroscena legato al patron De Laurentiis:

“Non volevo crederci ma purtroppo l’ultima disperata uscita di Aurelio De Laurentiis sembra proprio essere vera: una chiamata al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedergli di sospendere per un mese il campionato“.

“Per fortuna, il paladino degli interessi propri, il Rottamatore della seria A (spesso in compagnia dell’amico Lotito) è stato respinto con perdite dal pallido ministro che gli avrebbe anche detto (o fatto dire) che lui, al massimo interagisce con il presidente della Federcalcio e non con i presidenti di club. Una figuraccia totale ed uno stato dell’arte imbarazzante dentro al calcio italiano che continua ad essere diviso, se non addirittura dilaniato da guerre carbonare“, ha concluso Bargiggia.