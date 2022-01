Juve-Napoli, Alvino: “Giocare con la mascherina, da Figc e Lega aspettiamoci tutto”

Carlo Alvino interviene su Juve-Napoli che al momento si gioca nonostante i tantissimi contagi nelle due squadre. Il giornalista nella giornata di ieri aveva lanciato una provocazione scrivendo: “Stante le cose il Napoli (o almeno quello che resta) domani potrebbe scendere in campo con le mascherine e vi giuro che non sto scherzando“. Visto il caos che si sta generando in mattinata su Juve-Napoli, Alvino ha lanciato un altro tweet provocatorio: “Pensavate fosse uno scherzo quando ieri vi dicevo della mascherine, da Figc e Serie A aspettiamoci di tutto...”.

Juve-Napoli: caos Asl e Covid 19

Quello che sta accadendo in queste ore in Serie A è qualcosa di veramente clamoroso. La Lega non vuole bloccare le partite, pronta a ricorrere anche al Tar contro le Asl. Di fatto oggi non si giocheranno quattro gare in Serie A. Juve-Napoli è considerata una partita a rischio, ma l’Asl di Torino ha fatto sapere che si giocherà, poi gli stessi dirigenti hanno ribadito che Lobotka, Zielinski e Rrahmani non possono giocare a meno che la loro quarantena non sia considerata attiva. In questo modo il lavoratore può effettuare le sue mansioni. Insomma un vero e proprio casino all’italiana, con norme raffazzonate e disparità di trattamento e di giudizio.