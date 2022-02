Januzaj, il Napoli disposto a tutto per prenderlo. Il calciatore è tentato. Le ultime dalla Spagna

Napoli in pressing su Januzaj. L’esterno belga del Real Sociedad in estate sarà libero a parametro zero. De Laurentiis fiuta l’affare.

Adnan Januzaj lascerà in estate la Real Sociedad a parametro zero perché in scadenza di contratto a giugno 2022. Il calciatore belga non ha raggiunto l’accordo con la squadra spagnola e andrà via.

In Serie A Napoli e Atalanta hanno mostrato interesse, in particolare il club di Aurelio De laurentiis sembra fare sul serio come riporta il quotidiano spagnolo ‘Fichajes’:

“Il Napoli è disposto a tutto per acquistare Januzaj. La dirigenza partenopea starebbe pressando l’entourage del calciatore per convincerlo a firmare un contratto a parametro zero dal 1 luglio 2022. Luciano Spalletti, apprezzerebbe particolarmente l’ex Manchester United e Borussia Dortmund e spererebbe di averlo a sua disposizione dalla prossima stagione.

Januzaj, dal canto suo, starebbe valutando positivamente il corteggiamento del sodalizio campano, anche perché stanco di aspettare che la Real Sociedad gli proponga un rinnovo a cifre ragionevoli”.

Fichajes aggiunge ulteriori dettagli: “La società non avrebbe ancora sciolto le riserve con il giocatore, ma dovrà fare in fretta: il tempo passa e le possibilità che il talento belga lasci i Paesi Baschi ed anche la Spagna non fanno che aumentare. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Liga: che si tratti di Serie A (dove si registrano sondaggi anche dell’Atalanta) o Premier League”.