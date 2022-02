De Laurentiis-Lotito: “Serie A fuori dalla FIGC, chiesto parere alla FIFA”

l presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Lazio, Claudio Lotito propongono l’uscita dei club di A dalla FIGC.

Durante l’assemblea di lega di serie A prevista per oggi, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Lazio, Claudio Lotito, rilanceranno l’idea di un’uscita dei club di serie A dalla Figc:

“Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis sono molto agguerriti contro la Figc. Oggi in assemblea gli oppositori di Gravina presenteranno pareri legali finalizzati a bloccare la mutualità della Serie A verso le serie inferiori”.

“E rilanceranno l’idea di un’uscita dalla Figc sul modello della Premier League. Sarebbe già stato chiesto un parere alla Fifa che, però, non conferma. Per un passaggio così traumatico ovviamente serve il consenso generale della Lega, non solo di una parte. La tensione potrebbe aumentare domani, se il Consiglio federale commissarierà la Serie A per la mancata approvazione dei principi informatori che prevedono l’adozione prevalente della maggioranza semplice”.

Arbitri fuori dalla FIGC

Il patron del Napoli ha sempre predicato che gli arbitri debbano essere indipendenti: ”

Il Var sarà il salvavita del calcio, ma dev’essere utilizzato in modo diverso. In cabina di regia non dovrebbero andare degli altri arbitri: piuttosto dei tecnici da formare ad hoc. Gli arbitri non devono più stare nella Figc, andrebbero assunti come dei liberi professionisti dalla Lega e se sbagliano per tre volte di fila essere sospesi. Il loro è un ruolo super partes, invece pretendono pure il diritto di voto in Federazione, per schierarsi da una parte oppure dall’altra”.

Avere gli arbitri fuori dalla FIGC sembra un’utopia per l’Italia, ma all’estero la situazione è ben diversa.