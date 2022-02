Quando tornano Politano e Lobotka: ecco i tempi di recupero

Problemi di infortuni in casa Napoli, con l’infermeria che torna a riempirsi. Attualmente il Napoli ha indisponibili Lozano, Politano e Lobotka che sicuramente non prenderanno parte alla sfida con il Barcellona in Europa League. Una gara importantissima da giocare al Camp Nou, contro una squadra quella di Xavi che non è nel suo momento migliore ma resta temibile e che durante il calciomercato di gennaio si è anche rinforzato con Traorè e Aubameyang.

Dunque il Napoli dovrà stare molto attento al Barça e Spalletti deve trovare una soluzione per la fascia destra d’attacco. Il caso ha voluto che i due titolari di quel ruolo si facessero male nello stesso momento, così Spalletti ha tre giocatori da inserire ne ruolo di esterno destro d’attacco.

Lobotka e Politano: le condizioni

Per Lozano i tempi di recupero sono ancora lunghi, il problema alla spalla è complicato da risolvere. Per il messicano si sta provando una terapia conservativa, per poi fare un’operazione chirurgica a fine campionato. Le condizioni di Lobotka e Politano invece hanno tempi di recupero più brevi. Ieri i due giocatori del Napoli si sono sottoposti ad esami strumentali. Corriere dello Sport per Lobotka indica un rientro in campo entro due settimane, mentre per Politano dieci giorni di recupero. Avviate già le terapie per i due calciatori, ora bisogna vedere la risposta che avranno i due calciatori ai trattamenti.