Barcellona – Xavi: emergenza totale in difesa per la sfida al Napoli

Il Barcellona sfida il Napoli in Europa League. La coppa europea è il principale obiettivo della società blaugrana che in questa stagione ha già dovuto dire addio al sogno di giocarsi il titolo finale. A Xavi è stato dato il compito di ricostruire il Barcellona, ricevendo anche un sostanzioso aiuto dal calciomercato di gennaio in cui sono arrivati Traorè, Ferran Torres e Aubameyang. Ora il Barcellona è concentrato per il match di giovedì contro il Napoli. Gara in cui Xavi avrà emergenza totale in difesa, a causa delle numerose indisponibilità.

Infortuni Barcellona: la situazione

Al momento il Barcellona ha un solo difensore centrale di ruolo in buone condizioni ed è Piqué. Ronald Araujo si è infortunato durante la gara con l’Espanyol terminato 2-2. Il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso danni gravi, ma sarà veramente difficile che Arujo possa giocare la sfida Barcellona-Napoli di Europa League. Un bel problema per Xavi che non può nemmeno contare sugli altri due centrali difensivi Umtiti e Lenglet, infortunati. Inoltre Eric Garcia non è nelle migliori condizioni fisiche dopo un’assenza di cinque settimane. Il difensore ex Manchester City con l’Espanyol è stato protagonista in negativo, con una disattenzione che è costata il gol di Raul de Tomas. Fuori dai giochi anche Dani Alves che non è inserito nella lista Uefa.

Tra gli assenti del Barcellona per la gara con il Napoli ci sarà anche Depay che sta recuperando da un infortunio, out in attacco anche Ansu Fati.