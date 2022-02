Dalla Spagna: “Napoli interessato a Depay del Barcellona”

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che pensa a Memphis Depay del Barcellona per sostituire Lorenzo Insigne. La notizia arriva direttamente dalla Spagna, con il portale specializzato in calciomercato fichajes.net che parla di un interessamento del club azzurro. Depay era arrivato al Barcellona con grande aspettativa, ma l’ex giocatore dell’Olympique Lione non sta rendendo come si attendeva la dirigenza spagnola. Per questo motivo non è impossibile che il Barça possa decidere di cederlo.

Depay-Napoli

Secondo quanto fanno sapere dalla Spagna la prima società a chiedere informazioni per Depay è stata quella di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro deve sostituire Lorenzo Insigne che val Toronto ed il calciatore olandese sarebbe un nome valido tecnicamente. Ovviamente ci sono degli ostacoli, come il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Insomma la trattativa del Napoli per Depay non è delle più semplici. Nonostante tutto l’accesso in Champions League da parte del club azzurro può sbloccare liquidità per la società. Questo permetterà a De Laurentiis di fare qualche colpo di mercato importante, anche perché nell’ultima stagione il club ha speso poco o nulla. Intanto a fine stagione si parla anche del riscatto di Anguissa, valutato 15 milioni di euro dal Fulham.