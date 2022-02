Ceccarini: “Mercato Napoli, ci sono importanti novità”

Il calciomercato del Napoli è sempre evoluzione, le ultime notizie le dà Niccolò Ceccarini sul rinnovo di Koulibaly ed il riscatto di Anguissa. Il Napoli vuole tenere Koulibaly in azzurro ma il suo contratto è in scadenza nel 2023. Negli ultimi giorni Raffaele Auriemma ha parlato proprio del contratto di Koulibaly, spiegando che il taglio al tetto degli ingaggi può incidere fino ad un certo punto sulla trattativa. Oggi Ceccarini, esperto di mercato di Tmw, fa sapere: “È pronta a partire la trattativa per il rinnovo di Koulibaly, che a questo punto potrebbe restare e allungare il suo contratto fino al 2026“.

La volontà del giocatore in questa trattativa è determinante. Koulibaly vuole restare al Napoli, oramai è il capitano del futuro. Non è un caso che sia stato il difensore insieme con Insigne a parlare con i tifosi alla vigilia del match Napoli-Inter.

Napoli: riscatto Anguissa, le cifre

“Si preannuncia un futuro tutto azzurro anche per Anguissa. Il Napoli infatti a fine stagione eserciterà il diritto di riscatto a 15 milioni” scrive Ceccarini. Il giocatore siederà in panchina con l’Inter, ma il suo rientro in squadra significa tanto per Luciano Spalletti. Anguissa è in prestito dal Fulham, ma le sue ottime prestazioni inducono il club azzurro a puntare ancora su di lui per il futuro.